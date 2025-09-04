Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schüler bei Vorfall auf Bowlingbahn leicht verletzt

Wangerland (ots)

Am Mittwochabend (03.09.2025) kam es gegen 20:00 Uhr in einer Bowlingbahn an der Jeverschen Straße zu einem Vorfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen griff ein 11-jähriger Schüler, der sich im Rahmen einer Klassenfahrt dort aufhielt, in den Bowlingkugelrücklauf und verkeilte sich mit der Hand zwischen Kugel und Gestänge. Er konnte durch die Feuerwehr befreit werden und wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen technischen Defekt liegen nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell