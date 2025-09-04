Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nägel auf Parkplatz ausgelegt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Seit dem 25.02.2025 bis zum 27.08.2025 kam es dreimal zu Vorfällen auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Kieler Straße. Unbekannte legten Nägel sowohl auf der Fahrbahn als auch in der Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes aus. Durch das Auslegen solcher Gegenstände wird nicht nur Sachschaden an Fahrzeugen riskiert, sondern auch die Sicherheit von Personen erheblich gefährdet. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum im Bereich des Parkplatzes oder in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell