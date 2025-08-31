Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vom Kurparkhotel in die Gewahrsamszelle

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, den 31.08.2025 gegen 00:40 Uhr kam es zu einer Bedrohung und Beleidigung zum Nachteil eines Mitarbeiters des Kurparkhotels in Bad Dürkheim durch den 27-jährigen Beschuldigten aus Speyer. Nachdem die eingesetzten Beamten den Sachverhalt vor Ort aufgenommen und geklärt hatten wurde dem Beschuldigten ein Platzverweis für das Kurparkhotel und nahe Umgebung erteilt. Der Beschuldigte verhielt sich aggressiv und wollte die Örtlichkeit auch nach mehrfacher Aufforderung nicht freiwillig verlassen. Daraufhin wurde dem 27-jährigen Speyrer die Ingewahrsamnahme eröffnet. Seine Nacht endete schließlich in der Gewahrsamszelle.

Den Beschuldigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell