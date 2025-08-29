Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Fahren unter Drogeneinfluss
Kleinkarlbach (ots)
Am Freitag den 29.08.2025 um 00:55 Uhr unterzog eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt in der Hauptstraße in 67271 Kleinkarlbach einen Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Beamten konnten hierbei beim 19-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum feststellen. Ein durchgeführter Drogen-Urintest verlief schließlich positiv auf Kokain und THC, den Wirkstoff von Cannabis. Da der 19-Jährige in der Kontrolle äußerte, vor Fahrtantritt ein Bier getrunken zu haben, diesbezüglich einen Atemalkoholtest aber ablehnte, wird dessen entnommene Blutprobe nicht nur auf Betäubungsmittel untersucht. Ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Helfen, PHK
Tel.: 06359 9312 5030
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell