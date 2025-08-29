Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren unter Drogeneinfluss

Kleinkarlbach (ots)

Am Freitag den 29.08.2025 um 00:55 Uhr unterzog eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt in der Hauptstraße in 67271 Kleinkarlbach einen Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Beamten konnten hierbei beim 19-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum feststellen. Ein durchgeführter Drogen-Urintest verlief schließlich positiv auf Kokain und THC, den Wirkstoff von Cannabis. Da der 19-Jährige in der Kontrolle äußerte, vor Fahrtantritt ein Bier getrunken zu haben, diesbezüglich einen Atemalkoholtest aber ablehnte, wird dessen entnommene Blutprobe nicht nur auf Betäubungsmittel untersucht. Ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

