Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren unter Drogeneinfluss

Kleinkarlbach (ots)

Am Freitag den 29.08.2025 um 00:55 Uhr unterzog eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt in der Hauptstraße in 67271 Kleinkarlbach einen Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Beamten konnten hierbei beim 19-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum feststellen. Ein durchgeführter Drogen-Urintest verlief schließlich positiv auf Kokain und THC, den Wirkstoff von Cannabis. Da der 19-Jährige in der Kontrolle äußerte, vor Fahrtantritt ein Bier getrunken zu haben, diesbezüglich einen Atemalkoholtest aber ablehnte, wird dessen entnommene Blutprobe nicht nur auf Betäubungsmittel untersucht. Ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 5030

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

