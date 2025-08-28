PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin
  • Bild-Infos
  • Download

Tiefenthal (ots)

Eine 17 Jahre alte Jugendliche stürzte gestern (27.08.25) mit ihrem Leichtkraftrad und verletzte sich dabei leicht. Die junge Frau befuhr zuvor die L 453 von Tiefenthal kommend in Richtung Hettenleidelheim. In einer Linkskurve verlor sie bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und es kam zu dem Sturz, bei dem außerdem an dem Leichtkraftkrad Sachschaden entstand. Zur medizinischen Versorgung wurde die 17-Jährige durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren