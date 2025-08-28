Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin
Tiefenthal (ots)
Eine 17 Jahre alte Jugendliche stürzte gestern (27.08.25) mit ihrem Leichtkraftrad und verletzte sich dabei leicht. Die junge Frau befuhr zuvor die L 453 von Tiefenthal kommend in Richtung Hettenleidelheim. In einer Linkskurve verlor sie bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und es kam zu dem Sturz, bei dem außerdem an dem Leichtkraftkrad Sachschaden entstand. Zur medizinischen Versorgung wurde die 17-Jährige durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
