Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Dienstag (26.08.25) gegen 19:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 56 Jahre alten Autofahrer. Aufgrund von Alkoholgeruch in dessen Ausatemluft wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der 1,33 Promille anzeigte. Aufgrund dessen durfte der Mann nicht mehr weiterfahren und es wurde eine Blutprobe entnommen. Der bei der Blutuntersuchung ermittelte Blutalkoholwert ist für das Strafverfahren maßgeblich.

Wer unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden. Lassen Sie daher immer Ihr Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind.

