PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr
  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Dienstag (26.08.25) gegen 19:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 56 Jahre alten Autofahrer. Aufgrund von Alkoholgeruch in dessen Ausatemluft wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der 1,33 Promille anzeigte. Aufgrund dessen durfte der Mann nicht mehr weiterfahren und es wurde eine Blutprobe entnommen. Der bei der Blutuntersuchung ermittelte Blutalkoholwert ist für das Strafverfahren maßgeblich.

Wer unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden. Lassen Sie daher immer Ihr Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren