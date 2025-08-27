Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fit für die Verbrecherjagd? - Polizei lädt zum Sporttag ein

Neustadt/Weinstraße (ots)

Wie fit muss man eigentlich sein, um Polizist oder Polizistin zu werden? Wer sich das schon einmal gefragt hat, bekommt jetzt die Gelegenheit, es selbst herauszufinden:

📅 Wann? Samstag, 06. September 2025, 13:00 - 16:00 Uhr 📍 Wo? Sportplatz und Leichtathletikbahn Haßloch, Raiffeisenstraße 25

Die Polizeidirektion Neustadt lädt alle Interessierten ab 14 Jahren herzlich zum Sporttag ein. Vor Ort könnt ihr gemeinsam mit unseren Polizeikolleginnen und -kollegen die sportlichen Disziplinen des Auswahlverfahrens kennenlernen - und natürlich auch selbst ausprobieren. Neben dem sportlichen Programm steht euch unser Team der Einstellungsberatung für alle Fragen rund um den Polizeiberuf und den Bewerbungsprozess zur Verfügung. Ob Voraussetzungen, Karrierewege oder Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung - wir informieren euch umfassend.

📧 Anmeldung:

Bitte meldet euch bis spätestens 01. September 2025 unter Angabe eures vollständigen Namens und eurer Kontaktdaten unter pdneustadt@polizei.rlp.de an. (Mindestalter für die Teilnahme: 14 Jahre)

Wir freuen uns auf einen sportlichen Nachmittag mit euch!

