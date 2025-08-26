Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrer von qualmendem Auto unter Drogeneinfluss

Wattenheim (ots)

Gestern (25.08.25) wurde der Polizeiinspektion Grünstadt ein angeblich qualmendes Auto gemeldet, welches in Richtung Wattenheim fuhr. Die eingesetzten Beamten konnten dort das Fahrzeug und den Fahrer antreffen. Bei diesem ergab sich der Verdacht auf Drogenbeeinflussung. Ein Schnelltest zeigte THC positiv an. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, deren Untersuchungsergebnis zeigen wird, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff nachweisbar ist. Dieser Wert ist für das Ordnungswidrigkeitenverfahren maßgeblich. Warum das Fahrzeug gequalmt hat war nicht nachvollziehbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell