POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Grünstadt/Carlsberg (ots) - Im Laufe der Nacht vom 25. auf den 26.8. wurde der integrierten Leitstelle Rauch und Brandgeruch im Waldgebiet von Carlsberg gemeldet. Beim darauf folgenden Sucheinsatz der Feuerwehr mit Unterstützung der Streife und mit Drohnen wurde zunächst keine Brandstelle ausfindig gemacht, weshalb zur Unterstützung der Absuche eines größeren ...

mehr