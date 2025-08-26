Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Grünstadt (ots)
Gestern Morgen (25.08.25) gegen 08:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 53 Jahre alten Autofahrer. Dieser konnte keinen Führerschein aushändigen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.
