Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Grünstadt (ots)

Gestern Morgen (25.08.25) gegen 08:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 53 Jahre alten Autofahrer. Dieser konnte keinen Führerschein aushändigen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

