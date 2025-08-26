Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen
Haßloch/Deidesheim (ots)
Am gestrigen Montag führte die Polizei Haßloch an zwei Stellen Geschwindigkeitskontrollen durch.
1. Kirchgasse Haßloch (erlaubt: 30 km/h, 10:00 - 11:15 Uhr) 60 gemessene Fahrzeuge, 9 Verstöße, Höchstgeschwindigkeit 48 km/h.
2. Deidesheim, Appengasse (erlaubt 30 km/h, 11:45 - 12:15 Uhr) 80 gemessene Fahrzeuge, 9 Verstöße, Höchstgeschwindigkeit 49 km/h.
