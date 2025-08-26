PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Haßloch/Deidesheim (ots)

Am gestrigen Montag führte die Polizei Haßloch an zwei Stellen Geschwindigkeitskontrollen durch.

1. Kirchgasse Haßloch (erlaubt: 30 km/h, 10:00 - 11:15 Uhr) 60 gemessene Fahrzeuge, 9 Verstöße, Höchstgeschwindigkeit 48 km/h.

2. Deidesheim, Appengasse (erlaubt 30 km/h, 11:45 - 12:15 Uhr) 80 gemessene Fahrzeuge, 9 Verstöße, Höchstgeschwindigkeit 49 km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Haßloch
Pressestelle
Frank Hoffmann

Telefon: 06324 933-2600
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

