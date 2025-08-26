PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht
Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 18.08.2025, gegen 12:05 Uhr, kam es auf der K7 bei Bad Dürkheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Die geschädigte PKW-Fahrerin aus dem Kreis Bad Dürkheim befuhr die K7 von der B271 kommend in Fahrtrichtung Friedelsheimer Straße/Ortseingang Seebach. Ein entgegenkommender, silberfarbener Kleinwagen streifte hierbei den PKW der Geschädigten und entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06322/963-0 oder per Mail (pibadduerkheim@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz https://www.polizei.rlp.de/onlinewache

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

