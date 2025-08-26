Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 18.08.2025, gegen 12:05 Uhr, kam es auf der K7 bei Bad Dürkheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Die geschädigte PKW-Fahrerin aus dem Kreis Bad Dürkheim befuhr die K7 von der B271 kommend in Fahrtrichtung Friedelsheimer Straße/Ortseingang Seebach. Ein entgegenkommender, silberfarbener Kleinwagen streifte hierbei den PKW der Geschädigten und entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06322/963-0 oder per Mail (pibadduerkheim@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz https://www.polizei.rlp.de/onlinewache

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell