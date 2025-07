Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Versuchte Einbrüche

Coesfeld (ots)

In ein Geschäft an der Valve und eines an der Kirchstraße versuchten Unbekannte einzubrechen. Ersteres war betroffen zwischen 21.30 Uhr am Dienstag (22.07.25) und 11 Uhr am Freitag (25.07.25). Der Versuch beim zweiten Geschäft erfolgte zwischen 18.30 Uhr am Freitag (25.07.25) und 7.40 Uhr am Samstag (26.07.25). Angegangen wurden ein Fenster und eine Tür. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

