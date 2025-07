POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Alkoholisiert E-Scooter gefahren

Coesfeld (ots) - Eine unbekannte Person ist am Mittwoch (23.07.25) auf ein Sportgelände an der Holtwicker Straße eingebrochen. Zwischen 5.35 Uhr und 5.45 Uhr kletterte diese über einen Zaun und entwendete zwei Glastische. Die Person wird wie folgt beschrieben. -männlich -Tarnjacke mit Kapuze -Kappe -etwa 30-40 Jahre alt -rund 1,80 Meter groß -graue Jogginghose -Adidas-Sneaker -schwarze Handschuhe Die Polizei in ...

