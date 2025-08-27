Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Joint geraucht und losgefahren

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

Nachdem er einen Joint geraucht hatte und in sein Fahrzeug eingestiegen war, wurde ein 47 Jahre alter Mann gestern gegen 14:40 Uhr der Polizei gemeldet. Die Polizeibeamten konnten den Betroffenen mit dem Auto fahrend antreffen und schließlich kontrollieren. Ein Drogentest zeigte THC positiv an. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem 47-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Wird bei der Blutuntersuchung eine Konzentration von 3,5 ng/ml THC oder mehr festgestellt, kommen im Ordnungswidrigkeitenverfahren mindestens ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot auf den Betroffenen zu.

Wer unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden. Lassen Sie daher immer Ihr Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell