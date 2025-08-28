Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw auf Parkplatz eines Freizeitparks aufgebrochen

Haßloch (ots)

Auf dem Parkplatz eines Freizeitparks in Haßloch, wurde am Mittwoch (27.08.2025) ein Pkw aufgebrochen. An jeweils zwei Autotüren wurde der Türgriff fachmännisch aufgehebelt. Das Fahrzeug war dort von 10:30 - 17:22 Uhr in Reihe 5 abgestellt. Die Diebesbeute fiel, im Vergleich zum Sachschaden am Pkw selbst, sehr kläglich aus. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nur ein Kleinbetrag an Bargeld aus dem Fahrzeug entwendet.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung setzen.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie niemals Wertgegenstände oder Behältnisse, in denen Wertgegenstände vermutet werden könnten, offen im Fahrzeug liegen und schließen Sie das Fahrzeug immer ordnungsgemäß ab!

