POL-HSK: Versuchter Einbruch in Wohnung

Winterberg (ots) - An der "Günninghauser Straße" haben sich Unbekannte am Osterwochenende Zutritt in eine Wohnung verschafft. Zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 09:30 Uhr entwendeten der oder die Täter Bargeld und elektronische Geräte aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 entgegen. ...

