Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Raub in der Neheimer Fußgängerzone

Arnsberg-Neheim (ots)

Am Samstag kam es gegen 17:30 Uhr in der Neheimer Fußgängerzone am Markt zu einem versuchten Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter ein Einzelhandelsgeschäft und bedrohte eine dort tätige Angestellte mit einem Messer. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte hat die Forderung jedoch verweigert. Kurz darauf kam die Inhaberin des Geschäfts dazu, die ebenfalls die Herausgabe von Bargeld verweigerte. In der Folge kam es zwischen dem Täter und der Inhaberin zu körperlicher Gewalt. Hierbei ist das Messer nicht eingesetzt worden. Der Täter flüchtete anschließend fußläufig über eine nahegelegene Treppe in Richtung Busbahnhof.

Der Täter wird von Zeugen wie folgt beschrieben:

- Männlich - Geschätztes Alter: 16 bis 20 Jahre - Blonde Haare, die unter einer schwarzen Sturmhaube hervorguckten - Körpergröße: ca. 175 bis 180 cm - Bekleidet mit einer schwarzen Sturmhaube, einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Sneakern und grauen Stoffhandschuhen - Sprach fließend Deutsch mit einem leichten Akzent

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Arnsberg unter 02932 90200 zu melden.

