Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Polizei beendet Trunkenheitsfahrt in Haßloch
Haßloch (ots)
Am frühen Freitagmorgen (29.08.2025, 05:23 Uhr) meldete eine Zeugin der Polizei, dass ein offenbar alkoholisierter Autofahrer sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Freizeitparks in Haßloch bewege.
Die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Haßloch trafen den 31-jährigen Fahrer sowie eine Begleitperson kurze Zeit später vor Ort an. Der Mann räumte ein, den Pkw geführt zu haben. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Mit mehr als 1,6 Promille lag der Wert deutlich über der gesetzlichen Grenze.
Der Führerschein konnte nicht vorgelegt werden, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der 31-Jährige wurde zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeiinspektion Haßloch verbracht. Anschließend erfolgte eine Blutentnahme.
Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Haßloch
Jäger, Polizeihauptkommissar
Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell