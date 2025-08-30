Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizei beendet Trunkenheitsfahrt in Haßloch

Haßloch (ots)

Am frühen Freitagmorgen (29.08.2025, 05:23 Uhr) meldete eine Zeugin der Polizei, dass ein offenbar alkoholisierter Autofahrer sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Freizeitparks in Haßloch bewege.

Die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Haßloch trafen den 31-jährigen Fahrer sowie eine Begleitperson kurze Zeit später vor Ort an. Der Mann räumte ein, den Pkw geführt zu haben. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Mit mehr als 1,6 Promille lag der Wert deutlich über der gesetzlichen Grenze.

Der Führerschein konnte nicht vorgelegt werden, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der 31-Jährige wurde zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeiinspektion Haßloch verbracht. Anschließend erfolgte eine Blutentnahme.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell