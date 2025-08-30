PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizei beendet Trunkenheitsfahrt in Haßloch

Haßloch (ots)

Am frühen Freitagmorgen (29.08.2025, 05:23 Uhr) meldete eine Zeugin der Polizei, dass ein offenbar alkoholisierter Autofahrer sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Freizeitparks in Haßloch bewege.

Die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Haßloch trafen den 31-jährigen Fahrer sowie eine Begleitperson kurze Zeit später vor Ort an. Der Mann räumte ein, den Pkw geführt zu haben. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Mit mehr als 1,6 Promille lag der Wert deutlich über der gesetzlichen Grenze.

Der Führerschein konnte nicht vorgelegt werden, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der 31-Jährige wurde zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeiinspektion Haßloch verbracht. Anschließend erfolgte eine Blutentnahme.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Jäger, Polizeihauptkommissar

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 09:57

    POL-PDNW: Fahren unter Drogeneinfluss

    Kleinkarlbach (ots) - Am Freitag den 29.08.2025 um 00:55 Uhr unterzog eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt in der Hauptstraße in 67271 Kleinkarlbach einen Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Beamten konnten hierbei beim 19-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum feststellen. Ein durchgeführter Drogen-Urintest verlief schließlich positiv auf Kokain und THC, den Wirkstoff ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 14:40

    POL-PDNW: unseriöse Handwerker unterwegs - Vermögensschaden verhindert

    Friedelsheim (ots) - Am gestrigen Mittwoch, dem 27.08.2025, konnte in Friedelsheim ein größerer Vermögensschaden zum Nachteil einer 88-jährigen Rentnerin durch einen aufmerksamen Mitarbeiter der Sparkasse Rhein-Haardt verhindert werden. Der Mitarbeiter informierte gegen 12:45 Uhr die Polizei Bad Dürkheim darüber, dass eine Kundin telefonisch einen hohen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren