Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots)

Ort Lüdenscheid-Wettringhof L 604

Zeit 10.09.2025, 07:35 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1190 Verwarngeldbereich 86 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 19 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 60 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

