LPI-SLF: Einbruch in Schwimmbad

Oppurg (ots) - Am Montagnachmittag entstand an einer historischen Mauer in Oppurg hoher Sachschaden durch einen Unfall. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Traktor gegen 16.40 Uhr den Mühlenweg entlang und bog nach links in Richtung Orlagasse ab. Hierbei kippte der mit Heu beladene Anhänger des Traktors um und brachte einen rund 15 Meter langen Teil der historischen Schlossmauer zum Einsturz. Dadurch entstand Schaden in ...

mehr