Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Autos durchwühlt
Iserlohn (ots)
In Letmathe haben Unbekannte sich von Montag auf Dienstag an Autos zu schaffen gemacht. Demnach durchwühlten sie einen VW und einen Suzuki an der Brinkhofstraße, bei letzterem wurde dafür die Scheibe eingeschlagen. An der Schleddestraße geriet ein Volvo ins Visier der Täter, sie versuchten, das Faltdach zu öffnen. Die Polizei bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise und warnt davor, Wertgegenstände im vermeintlich sicheren Auto zu lagern. (lubo)
