FW-PB: Gemeinsam feiern und erleben - Feuerwehrveranstaltungen rund um den 1. Mai in der Gemeinde Altenbeken

Gemeinde Altenbeken (ots)

Rund um den 1. Mai laden wir zu zwei besonderen Veranstaltungen ein: Das Aufstellen des Vereinsbaumes in Schwaney sowie die Floriansmesse in Altenbeken.

Einladung zum Vereinsbaumaufstellen in Schwaney

Schwaney. Am 1. Mai ist es wieder so weit: Ab 14:00 Uhr lädt die Dorfgemeinschaft Schwaney herzlfich zum traditionellen Aufstellen des Vereinsbaumes auf dem Gemeindeplatz ein. Ein buntes Programm für Jung und Alt verspricht einen unterhaltsamen Nachmittag für die ganze Familie.

Bereits am frühen Nachmittag startet eine Oldtimer-Treckerausfahrt, die mit nostalgischem Charme begeistert. Alle Treckerfreunde sind eingeladen, sich mit ihren Fahrzeugen zu beteiligen - die Rückkehr zum Festplatz ist gegen 14:00 Uhr geplant. Die historischen Fahrzeuge werden dort anschließend zur Besichtigung stehen.

Im Anschluss wird der Vereinsbaum feierlich aufgestellt, begleitet von einem vielfältigen Rahmenprogramm. Die Jugendfeuerwehr begeistert mit einer Schauübung, während die Gruppe vom TUS Dance ihre Tanz-Choreografien präsentieren. Musikalisch begleitet das Bundesschützen Garde Musikkorps Schwaney den Nachmittag. Für die jüngsten Gäste gibt es eine große Hüpfburg und zahlreiche Spielmöglichkeiten.

Ein besonderes Highlight ist auch in diesem Jahr wieder die Entenrally der Jugendfeuerwehr, die im vergangenen Jahr mit großer Begeisterung Premiere feierte. Dabei schwimmen nummerierte Plastikenten um die Wette - die schnellsten gewinnen attraktive Preise. Die Teilnahme kostet 3 Euro pro Ente. Der Erlös kommt vollständig der Jugendarbeit der Feuerwehr zugute. Die Enten können im Vorverkauf am 26. April, jeweils von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr, an drei Standorten erworben werden: Frischemarkt Schwaney, Combi Buke sowie an der Tankstelle Sauerwald in Altenbeken. Restbestände sind selbstverständlich auch am Veranstaltungstag erhältlich. Mitmachen lohnt sich!

Für das leibliche Wohl sorgt eine kulinarische Meile mit Kaffee, Kuchen, "Schinderhannes" Steaks, Burgern und weiteren Leckereien. Selbstverständlich steht auch eine breite Auswahl an Getränken bereit, die wir gemeinsam mit der Inklusionsbrauerei Josefsbräu anbieten.

Einladung zur Floriansmesse in Altenbeken

Am Samstag, den 03. Mai 2025 ab 17 Uhr, lädt der Löschzug Altenbeken herzlich zur Floriansmesse am Feuerwehrgerätehaus ein - einem ökumenischen Wortgottesdienst zu Ehren des heiligen Florian, Schutzpatron der Feuerwehr und Symbol für Mut, Einsatz und Nächstenliebe.

Die Messe wird von Pastor Martin Hufelschulte und Pfarrerin Katrin Elhaus gestaltet und musikalisch begleitet vom Bahn-Orchester Altenbeken 1919 e.V..

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt - die perfekte Gelegenheit für Begegnung, Austausch und Gemeinschaft.

