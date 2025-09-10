Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Hemer / Iserlohn (ots)
1. Messstelle Ort Hemer, Pestalozzistraße Zeit 10.09.2025, 07:00 Uhr bis 08:20 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 100 Verwarngeldbereich 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 40 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft
2. Messstelle Ort Iserlohn, Leckingser Straße Zeit 10.09.2025, 08:55 Uhr bis 10:40 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 144 Verwarngeldbereich 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 47 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft
3. Messstelle Ort Iserlohn, Drüpplingser Straße Zeit 10.09.2025, 10:50 Uhr bis 12:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 303 Verwarngeldbereich 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Höchster Messwert 90 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft (lubo)
