POL-F: 250708 - 0693 Frankfurt - Bundesautobahn 66: Katzenbabys ausgesetzt - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) Am Freitagabend (04. Juli 2025) setzte eine unbekannte Person nach aktuellen Erkenntnissen drei Katzenbabys an der Autobahn 66 in Frankfurt aus, die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein unbekanntes Fahrzeug hielt gegen 17:50 Uhr an der Ausfahrt Höchst (BAB 66) in Fahrtrichtung Frankfurt. Eine Zeugin beobachtete dann, wie drei Katzenbabys an der Straße ausgesetzt wurden. Eine Tierschutzinitiative konnte eine Katze auffinden und in eine Tierklinik bringen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 56114 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

