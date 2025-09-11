Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Jugendbildungsstätte
Lüdenscheid (ots)
Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Mittwoch, zwischen 21 und 6 Uhr, an der Sedanstraße über ein Fenster in eine Jugendbildungstätte des Märkischen Kreises ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf und durchwühlten mehrere Büroräume. Ob sie Beute machten, ist bisher nicht bekannt. Es entstand Sachschaden. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)
