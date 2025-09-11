PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Jugendbildungsstätte

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Mittwoch, zwischen 21 und 6 Uhr, an der Sedanstraße über ein Fenster in eine Jugendbildungstätte des Märkischen Kreises ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf und durchwühlten mehrere Büroräume. Ob sie Beute machten, ist bisher nicht bekannt. Es entstand Sachschaden. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 13:49

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Lüdenscheid (ots) - 1. Messstelle Ort Lüdenscheid, Brockhauer Weg Zeit 10.09.2025, 07:15 Uhr bis 08:50 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 203 Verwarngeldbereich 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 43 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK 2. Messstelle Ort ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 13:20

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Hemer / Iserlohn (ots) - 1. Messstelle Ort Hemer, Pestalozzistraße Zeit 10.09.2025, 07:00 Uhr bis 08:20 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 100 Verwarngeldbereich 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 40 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft 2. Messstelle Ort Iserlohn, Leckingser Straße Zeit 10.09.2025, 08:55 Uhr bis 10:40 Uhr ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 13:11

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Lüdenscheid (ots) - Ort Lüdenscheid-Wettringhof L 604 Zeit 10.09.2025, 07:35 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1190 Verwarngeldbereich 86 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 19 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 60 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo) Rückfragen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren