POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 30.05.2025: Unfallflucht in Lengede

Peine (ots)

Am 27.05.2025 ist der schwarze VW Passat eines 61-jährigen Mannes aus Ilsede beschädigt worden. Der Wagen war von 07:30 Uhr bis 09:30 Uhr in der Bäckerstraße, kurz vor der Einmündung in die Konsumstraße, in Lengede am Straßenrand geparkt. In diesem Zeitraum muss ein anderes Fahrzeug, wahrscheinlich weiß, mit dem geparkten Wagen zusammengestoßen sein. Die Schadenshöhe, betroffen ist die linke Fahrzeugfront, dürfte mehrere tausend Euro betragen.

Unfallzeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei in Ilsede unter 05172 37075-0.

