Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Seat landet im Misthaufen -#polsiwi

Netphen-Unlinghausen (ots)

Ein Verkehrsunfall endete für einen Seat Leon am gestrigen Dienstagmittag in ei-nem Misthaufen. Der 19-jährige Fahrer war mit seinem Auto auf der Kreisstraße K 27 in Fahrtrichtung Herzhausen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve soll nach Aussagen des jungen Mannes ein Motorradfahrer auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen sein. Er sei daraufhin nach links ausgewichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei sei er im Scheitelpunkt der Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Die Fahrt endete dann inmitten eines dortigen Misthaufens. Angaben zu dem Motorrad als auch zu seiner eigenen Geschwindigkeit konnten weder der 19-jährige Fahrer noch dessen Beifahrer machen. Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02732/909-0 zu melden. Von Interesse sind dabei insbesondere Hinweise auf das mutmaßliche Motorrad und auf das Unfallgeschehen sowie auf die vorangegangene Fahrweise des 19-Jährigen.

