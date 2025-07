Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geparkter Dacia macht sich selbständig und erfasst 69-Jährige -#polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (01. Juli) ist in der Melanchthonstraße eine Frau durch einen rollenden Pkw erfasst und schwer verletzt worden.

Die 69-jährige Frau hatte gegen 20:25 Uhr in dem Wendehammer der Sackgasse ihren Dacia Logan auf einem der dortigen Parkplätze abgestellt. Anschließend war sie in Richtung ihres Hauseinganges gegangen. Die Melanchthonstraße ist an dieser Stelle steil abschüssig. Der abgestellte Dacia machte sich in der Folge selbständig und rollte die Straße abwärts. Die 69-Jährige, die davon offenbar nichts mitbekam, wurde von ihrem eigenen Auto erfasst und mehrere Meter von diesem mitgeschliffen. Letztlich geriet der Wagen auf den Gehweg, prallte gegen ein dortiges Geländer und kam dann zum Stehen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus gebracht werden. Unfallursächlich dürfte eine nicht ordnungsgemäße Sicherung des Pkw gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat geführt.

