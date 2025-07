POL-SI: Sicherheit vor Höflichkeit - grüßender Motorradfahrer landet in Böschung -#polsiwi

Siegen (ots) - Am gestrigen Dienstagabend (01. Juli) ist in der Melanchthonstraße eine Frau durch einen rollenden Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Die 69-jährige Frau hatte gegen 20:25 Uhr in dem Wendehammer der Sackgasse ihren Dacia Logan auf einem der dortigen Parkplätze abgestellt. Anschließend war sie in Richtung ihres Hauseinganges gegangen. Die ...

mehr