Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei
Kierspe (ots)
Messstelle Kierspe Schnörrenbach, L528
Zeit 11.09.2025, 7.57 bis 11 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 340 Verwarngeldbereich 22 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 62 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell