POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei

Iserlohn (ots) - Unbekannte haben sich gestern zwei Mal Zutritt zu Wohnungen an der Schlesischen Straße verschafft. Um 21 Uhr hörte eine Anwohnerin Geräusche on der Wohnung, ihr Fenster stand komplett offen. Wie sich herausstellte, hat jemand ihr Handy aus dem Zimmer gestohlen, nun ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ebenso wenige Hausnummern weiter: hier wurde am Mittwoch zwischen 0-8 Uhr eine Wohnungstür ...

