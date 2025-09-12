Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kraftstoff-Diebstahl

Menden (ots)

In der Nacht auf Donnerstag haben unbekannte Täter Kraftstoff aus zwei LKW am Meisenweg entwendet. Sie bohrten ein Loch in den jeweiligen Tank und verunreinigten dabei auch den Untergrund. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Bodenverunreinigung. Aufmerksame Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen aus der Nacht der Polizei in Menden zu schildern. (lubo)

