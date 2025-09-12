Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Wohnhaus
Iserlohn (ots)
Unbekannte sind zwischen dem 24.08.-12-09. In ein Einfamilienhaus am Nothweg in Hennen eingebrochen. Über eine Kellertür gelangten sie ins Innere und durchwühlten das Gebäude. Nun fehlen diverse Schmuckstücke. Die Kriminalpolizei ermittelt in der Angelegenheit und bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise an die Polizei in Iserlohn. (lubo)
