Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Waldsee (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, in der Ludwigstraße. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren ein ordnungsgemäß geparktes Auto. An diesem wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Danach entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Der Schaden am geparkten Fahrzeug wird auf circa 500 Euro geschätzt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen roten Pkw, vermutlich der Marke BMW oder Mercedes. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

