Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei
Lüdenscheid (ots)
Messstelle Lüdenscheid, Winkhauser Straße Zeit 12.09.2025, 17:25 bis 18:35 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 416 Verwarngeldbereich 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 55 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK.
