Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher in Bäckerei
Kierspe (ots)
Unbekannte Täter brachen vermutlich in der Nacht zu Sonntag die Tür einer Bäckereifiliale an der Schmiedestraße auf. Sie durchwühlten die Verkaufsräume, machten offenbar keine Beute, richteten aber Sachschaden an. Nach der Tat flüchteten sie unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)
