Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nackter Mann am Bahnhof
Sachbeschädigung am Bahnhof Brügge

Lüdenscheid (ots)

Ein Lüdenscheider sorgte Freitagnachmittag für Aufsehen. Er zog sich komplett aus, rannte über mehrere Straßen bis zum Bahnhofsvorplatz und zeigte sich so zahlreichen Passanten. Zudem schlug er gegen die Fensterscheiben einer Bäckerei, ohne jedoch Schaden anzurichten. Polizeibeamte fingen den 51-Jährigen ein und riefen das Ordnungsamt hinzu, die ihn gemeinsam mit einem Arzt anschließend in eine psychiatrische Einrichtung einwiesen. (dill)

Drei Jugendliche zerschlugen gestern Abend die Scheibe eines Wartehäuschens des Bahnhofs Brügge, kurz nachdem sie aus dem Zug gestiegen waren. Die Polizei erhielt erst mit Zeitverzug Kenntnis vom Sachverhalt, so dass die Täter flüchten konnten. Nun wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

