LPI-NDH: Mehrere Diebstähle von hochwertigen Fahrrädern

Nordhausen (ots) - Zu einem Brandfall wurde die Polizei im Eichsfeld am 01.03.2025 / 22:00 Uhr in die Heiligenstädter Bahnhofstraße gerufen. In einem der Wohnräume innerhalb des Mehrfamilienhauses war aus bislang unbekannter Ursache die Inneneinrichtung in Brand geraten. Die Bewohner der oberen Etagen konnten das Objekt aufgrund der starken Verqualmung nicht sofort verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Personen wurden ...

