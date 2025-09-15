PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gitterboxen gestohlen

Halver (ots)

Von einem Firmengelände auf der Löbke wurden am Samstagmorgen mehrere Gitterboxen gestohlen. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie um 6.35 Uhr ein weißer Sprinter vorfährt und zwei Männer aussteigen. Kurz darauf fehlten die großen Gitterboxen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
