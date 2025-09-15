POL-MK: Gitterboxen gestohlen

Menden (ots) - Zeugen meldeten Samstagnachmittag einen Mann, der an der Hönnenwerth neben seinem Fahrrad im Grünstreifen lag. Er habe stark nach Alkohol gerochen und sei irgendwann Richtung Carl-Benz-Straße davongefahren. Dort kam er einer Polizeistreife entgegen und versuchte vor den Polizisten zu flüchten. Die konnten ihn nach kurzer Verfolgung an der Fröndenberger Straße stoppen. Da er weitere Fluchtversuche zu ...

