Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Gitterboxen gestohlen
Halver (ots)
Von einem Firmengelände auf der Löbke wurden am Samstagmorgen mehrere Gitterboxen gestohlen. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie um 6.35 Uhr ein weißer Sprinter vorfährt und zwei Männer aussteigen. Kurz darauf fehlten die großen Gitterboxen. (cris)
