Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher in der Benditstraße

Werl (ots)

Durch einen Knall im Erdgeschoß wurde eine Hauseigentümerin in der Benditstraße am 26.03.2025 gegen 03:40 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Um den Grund des Geräusches zu erforschen, begab sie sich ins Erdgeschoss. In der Küche sah sie, dass ihre Handtasche und ihre Geldbörse auf dem Boden lagen. Im Wohnzimmer lag die Hülle ihres Mobiltelefons ohne Inhalt. Durch die Scheiben der Haustür nahm die Geschädigte noch Taschenlampenlicht wahr. Nach dem Öffnen der Tür konnte sie zwei dunkel gekleidete Männer mit Mütze erkennen, die das Grundstück fluchtartig verließen. Die Einbrecher erbeuteten ein Mobiltelefon, sowie eine geringe Menge an Bargeld. Zeugen, die die beiden Männer gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden.

