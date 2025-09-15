Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw-Fahrer auf Schlangenlinienkurs

Iserlohn/ Menden (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am Sonntagabend gegen 23 Uhr einen Pkw auf Schlangenlinienkurs. Der Wagen gerate auf dem Bräukerweg in Menden angeblich immer wieder auf die Gegenfahrbahn und sei über eine Verkehrsinsel gefahren. Als die Polizei hinzukam, hatte der Fahrer an der Laventiestraße gehalten und war gerade in eine Pizzeria gegangen. Der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer versuchte die Polizeibeamten durch Herumschreien einzuschüchtern. Er lehnte einen Atemalkoholtest ab und wollte auch die Pizzeria nicht verlassen. Die Polizeibeamten holten Verstärkung. Als sie ihm Handfesseln anlegen wollten, um ihn zur Blutabnahme zu bringen, wehrte er sich massiv. Gegen seinen Widerstand brachten die Polizeibeamten den 51-Jährigen, in Menden gemeldeten Mann nach draußen. Auf der Wache nahm ihm ein Arzt Blutproben ab. Der Fahrer beschimpfte die Polizeibeamten als "Nazis, Affen und Türkenhasser". Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungskräfte, Gefährdung des Straßenverkehrs mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses und Beleidigung. Die Polizei bittet weitere betroffene Verkehrsteilnehmer, sich zu melden unter Telefon 02373/9099-0 bzw. 02371/9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell