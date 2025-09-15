PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw-Fahrer auf Schlangenlinienkurs

Iserlohn/ Menden (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am Sonntagabend gegen 23 Uhr einen Pkw auf Schlangenlinienkurs. Der Wagen gerate auf dem Bräukerweg in Menden angeblich immer wieder auf die Gegenfahrbahn und sei über eine Verkehrsinsel gefahren. Als die Polizei hinzukam, hatte der Fahrer an der Laventiestraße gehalten und war gerade in eine Pizzeria gegangen. Der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer versuchte die Polizeibeamten durch Herumschreien einzuschüchtern. Er lehnte einen Atemalkoholtest ab und wollte auch die Pizzeria nicht verlassen. Die Polizeibeamten holten Verstärkung. Als sie ihm Handfesseln anlegen wollten, um ihn zur Blutabnahme zu bringen, wehrte er sich massiv. Gegen seinen Widerstand brachten die Polizeibeamten den 51-Jährigen, in Menden gemeldeten Mann nach draußen. Auf der Wache nahm ihm ein Arzt Blutproben ab. Der Fahrer beschimpfte die Polizeibeamten als "Nazis, Affen und Türkenhasser". Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungskräfte, Gefährdung des Straßenverkehrs mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses und Beleidigung. Die Polizei bittet weitere betroffene Verkehrsteilnehmer, sich zu melden unter Telefon 02373/9099-0 bzw. 02371/9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 12:33

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Menden (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im nördlichen Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Menden, Wilhelmstraße Zeit 15.09.2025, 08:00 Uhr bis 09:20 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Gemessene Fahrzeuge 205 Verwarngeldbereich 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:29

    POL-MK: Einbrüche - Geldbörse gestohlen - Streit unter Autofahrern

    Hemer (ots) - Am Sonntagmorgen haben Unbekannte an der Hönnetalstraße den Geldspeicher eines Nahrungsmittelautomaten aufgebrochen und das Geld entnommen. Am Sonntag zwischen 13.30 und 14.05 Uhr wurde an der Bahnhofstraße eine Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Am Samstag kurz nach 4 Uhr hat ein Unbekannter an einem Haus Am Eibenbrink die Überwachungskamera eines ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:23

    POL-MK: Gitterboxen gestohlen

    Halver (ots) - Von einem Firmengelände auf der Löbke wurden am Samstagmorgen mehrere Gitterboxen gestohlen. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie um 6.35 Uhr ein weißer Sprinter vorfährt und zwei Männer aussteigen. Kurz darauf fehlten die großen Gitterboxen. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren