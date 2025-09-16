Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Diebstahl aus Pkw
Hemer (ots)
Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen ist ein Unbekannter in einen an der Körnerstraße stehenden roten Kia Stonic eingebrochen. Entwendet wurden eine Brille, eine Geldbörse mitsamt Geld, Bankkarte und diverse Ausweise. (cris)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell