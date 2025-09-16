POL-MK: Diebstahl aus Pkw

Menden (ots) - Unbekannte haben am Montag in einem Geschäft an der Unteren Promenade eine im Rollstuhl sitzende Frau bestohlen. Gegen 16 Uhr begann sie ihren Einkauf. Währenddessen hing ihre Handtasche an der linken Seite des Rollstuhls. Als sie gegen 16.30 Uhr bezahlen wollte, fehlte die Tasche. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und warnt erneut vor Taschendieben. Wertsachen sollten dicht am Körper getragen werden. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr