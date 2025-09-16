PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbrüche - Rollstuhl gestohlen - Diebstahl aus Pkw

Lüdenscheid (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag sind Unbekannte in Kellerabteile eines Mehrfamlienhauses an der Worthstraße eingedrungen. Aus einem Abteil wurden diverse Elektronikteile gestohlen. An anderen Abteilen entstand mindestens Sachschaden. Nicht in allen Fällen war es möglich zu klären, ob Dinge weggekommen sind.

Ein 62-jähriger Mann hat einen Krankenfahrstuhl des Kreiskrankenhauses gestohlen. Eine Mitarbeiterin entdeckte den 62-Jährigen gegen Mittag am Sternplatz. Der Obdachlose beförderte mit dem Rollstuhl sein Hab und Gut. Polizeibeamte schrieben eine Anzeige wegen Diebstahls.

Aus einem an der Fuelbecker Straße stehenden grauen Opel Corsa wurden zwischen Sonntagmorgen und Montagmittag diverse Dokumente und ein Schlüsselbund gestohlen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

