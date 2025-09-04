POL-PPMZ: Bingen - Vermisster 11-Jähriger wieder da
Mainz (ots)
Der 11-jährige Junge aus Bingen ist wieder da und besucht seine Schule. Wir danken allen, die in welcher Form auch immer, unseren Beitrag geteilt haben und bitten nun darum, diesen zu löschen.
Unsere Ursprungsmeldung mit seinem Namen wird ebenso gelöscht.
