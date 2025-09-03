Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Schlägerei in der Zanggasse - Kontrollen in der Kaiserstraße - Streitigkeiten vor REWE an den Bonifaziustürmen

Mainz (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen kam es am gestrigen Nachmittag, gegen 15 Uhr in der Zanggasse.

Die Polizei wurde über Notruf darüber informiert, dass ein Streit zwischen mehreren männlichen Personen eskalieren würde und eine Person ein Messer in der Hand halte. In der kurz darauf stattfindenden Kontrolle durch Einsatzkräfte wurden die drei zwischen 19 und 27 Jahre alten Männer durchsucht. Ein Messer konnte zunächst nicht aufgefunden werden. Nach einem Zeugenhinweis wurde dies auf dem Reifen eines geparkten PKW gefunden. Der Täter hatte es dort vor dem Eintreffen der Polizei versteckt. Eingesetzt hatte er es jedoch nicht. Zu Verletzungen ist es nicht gekommen.

Offensichtlich handelte es sich bei dem Hintergrund des Streits um Gebietsansprüche von Kleindealern im Drogenmilieu. Gegen die Beteiligten wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl, Nötigung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Sie erhalten Platzverweise für das gesamte Bleichenviertel und die Kaiserstraße.

Im Anschluss an die Auseinandersetzung führten zivile Einsatzkräfte der Ermittlungsgruppe zur Bekämpfung der Drogenkriminalität in diesem Bereich, insgesamt 26 weitere Personenkontrollen durch. 21 Personen hatten davon einschlägige Erkenntnisse. 10 Personen erhielten Platzverweise. Gegen zwei Personen wurden Ermittlungsverfahren eröffnet.

Gegen 21 Uhr fielen den zivilen Einsatzkräften ca. 10 junge Menschen vor dem Rewe an den Bonifaziustürmen auf. Aufgrund ihres aggressiven Auftretens und Streitigkeiten untereinander wurden sie mit mehreren Streifenbesatzungen kontrolliert. Es handelte sich dabei um Kinder und Jugendliche. Bei einem Jugendlichen wurde ein Taschenmesser aufgefunden und sichergestellt. Ein 13-Jähriger aus dem Kreis Mainz-Bingen galt als vermisst und wurde seinen Eltern überstellt. Auch hier erhielten alle Personen einen Platzverweis. Es kam zu keinen Straftaten. Die Hintergründe der Streitigkeiten blieben unklar.

