Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Linienbus

Mainz (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein 92-jähriger Mainzer Opfer eines Diebstahls während einer Busfahrt. Der Senior war gegen 15:00 Uhr mit der Buslinie 62 von der Kurfürstenstraße in Richtung Münsterplatz unterwegs. Während des Einstiegs in den Bus wurde ihm von einem unbekannten, jungen Mann beim Hinsetzen geholfen. Nach Verlassen des Busses stellte der Geschädigte fest, dass der Reißverschluss seiner Herrentasche geöffnet und sein Portemonnaie entwendet worden war. In dem Portemonnaie befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch etwa 20 Euro Bargeld. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 25 Jahre alt - ca. 185 cm groß - Schwarzer - dunkel gekleidet Der Mann war zum Tatzeitpunkt in Begleitung einer Frau mit einem Kinderwagen. Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen im Bus oder im Umfeld der Haltestellen gemacht haben, sich zu melden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

