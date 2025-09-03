PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Linienbus

Mainz (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein 92-jähriger Mainzer Opfer eines 
Diebstahls während einer Busfahrt. Der Senior war gegen 15:00 Uhr mit
der Buslinie 62 von der Kurfürstenstraße in Richtung Münsterplatz 
unterwegs. Während des Einstiegs in den Bus wurde ihm von einem 
unbekannten, jungen Mann beim Hinsetzen geholfen.
Nach Verlassen des Busses stellte der Geschädigte fest, dass der 
Reißverschluss seiner Herrentasche geöffnet und sein Portemonnaie 
entwendet worden war. In dem Portemonnaie befanden sich neben 
persönlichen Dokumenten auch etwa 20 Euro Bargeld.
Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:
-	männlich
-	etwa 25 Jahre alt
-	ca. 185 cm groß
-	Schwarzer
-	dunkel gekleidet
Der Mann war zum Tatzeitpunkt in Begleitung einer Frau mit einem 
Kinderwagen. 
Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet
Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen im Bus oder im Umfeld der 
Haltestellen gemacht haben, sich zu melden.
Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird 
gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 
06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

