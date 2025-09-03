PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums und der Staatsanwaltschaft Mainz - Täter bei Einbruch in Juweliergeschäft auf frischer Tat festgenommen

Mainz (ots)

Am Samstag, dem 30.08.25 gegen 03:50 Uhr, wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 1 ein 51-Jähriger Mann auf frischer Tat angetroffen, als er die Schaufensterscheibe eines Juweliers in der Betzelstraße mit einer Brechstange aufhebelte und diese stark beschädigte.

Als der Täter die Polizeistreife sah, flüchtete er vom Tatort. Er konnte von den Einsatzkräften eingeholt und festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz ordnete das Amtsgericht - Ermittlungsrichter - Mainz die Untersuchungshaft an. Der 51-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Linienbus

    Mainz (ots) - Am Dienstagnachmittag wurde ein 92-jähriger Mainzer Opfer eines Diebstahls während einer Busfahrt. Der Senior war gegen 15:00 Uhr mit der Buslinie 62 von der Kurfürstenstraße in Richtung Münsterplatz unterwegs. Während des Einstiegs in den Bus wurde ihm von einem unbekannten, jungen Mann beim Hinsetzen geholfen. Nach Verlassen des Busses stellte der Geschädigte fest, dass der Reißverschluss seiner ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 08:45

    POL-PPMZ: Mann hält Polizei auf Trapp

    Mainz (ots) - Zunächst meldete gestern gegen 17:40 Uhr ein Zeuge, dass er einen Mann dabei beobachtet habe wie er mit einem Kerzenständer in einer Einkaufstüte eine Kirche in der Kapuzinerstraße verlassen habe. Nach Rücksprache mit einem Mitarbeiter habe der Ständer zuvor auf dem Altar gestanden. Der Mann hatte sich jedoch schon vom Tatort entfernt und war nicht mehr festzustellen. Gegen 20:00 meldete sich daraufhin ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 10:48

    POL-PPMZ: Einbruch in Kaffeerösterei

    Mainz (ots) - Heute Morgen gegen 01:50 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die gläserne Eingangstür einer Kaffeerösterei in der Betzelstraße ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Ob bzw. welche Beute gemacht wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren