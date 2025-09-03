Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums und der Staatsanwaltschaft Mainz - Täter bei Einbruch in Juweliergeschäft auf frischer Tat festgenommen

Mainz (ots)

Am Samstag, dem 30.08.25 gegen 03:50 Uhr, wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 1 ein 51-Jähriger Mann auf frischer Tat angetroffen, als er die Schaufensterscheibe eines Juweliers in der Betzelstraße mit einer Brechstange aufhebelte und diese stark beschädigte.

Als der Täter die Polizeistreife sah, flüchtete er vom Tatort. Er konnte von den Einsatzkräften eingeholt und festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz ordnete das Amtsgericht - Ermittlungsrichter - Mainz die Untersuchungshaft an. Der 51-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

