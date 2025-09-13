PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Diebstahl aus Pkw
Red-Bull-Dosen entwendet

Kaiserlautern (ots)

Im Zeitraum vom 10.09. - 11.09. brachen bislang unbekannte Täter den Außenkühlschrank eines Promotionsfahrzeugs auf. Sie entwendeten zwischen 200 - 240 Dosen des Energy-Getränks "Red Bull". Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen unter Tel. 0631-36913312 oder über Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz.|pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

