Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Diebstahl aus Pkw
Red-Bull-Dosen entwendet
Kaiserlautern (ots)
Im Zeitraum vom 10.09. - 11.09. brachen bislang unbekannte Täter den Außenkühlschrank eines Promotionsfahrzeugs auf. Sie entwendeten zwischen 200 - 240 Dosen des Energy-Getränks "Red Bull". Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen unter Tel. 0631-36913312 oder über Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz.|pvd
