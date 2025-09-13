Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Während einer Streifenfahrt sind Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag auf der L367 bei Weilerbach auf ein stehendes Fahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinklicht aufmerksam geworden. Der Pkw war auf der Fahrbahn abgestellt worden - von einem Fahrer war weit und breit nichts zu sehen. Die Halterin des Fahrzeugs wurde ermittelt und konnte telefonisch erreicht werden. Wie die Frau ...

mehr