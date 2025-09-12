Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trotz Unfall einfach weitergefahren

Kaiserslautern (ots)

Während der Fahrt ist ein Autofahrer am Donnerstagmittag im Rauschenweg mit einem neben ihm fahrenden Opel Corsa zusammengestoßen. Obwohl er der Anstoß bemerkt haben dürfte, fuhr der Unbekannte einfach weiter.

Wie die 19-jährige Opel-Fahrerin der Polizei meldete, befand sie sich gegen 13.45 Uhr mit ihrem Corsa auf dem Weg in Richtung Hohenecker Straße auf der linken Fahrspur, als auf Höhe der Stresemannschule der Pkw rechts neben ihr auf ihre Fahrbahn wechseln wollte. Dabei stieß der Wagen jedoch gegen den Außenspiegel des Opel und hinterließ eine Beschädigung - geschätzte Höhe: mehrere hundert Euro.

Obwohl es einen lauten Knall gab, setzte der Verursacher seine Fahrt einfach fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelroten Pkw mit RP-Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Ein ähnliches Erlebnis hatte eine Mercedes-Fahrerin gegen 17 Uhr in der Steinmetzstraße. Nach Angaben der Seniorin war sie gerade dabei, ihren Pkw in eine Parklücke zu steuern, als sich ein Toyota Aygo an ihr vorbeidrängelte und den Mercedes streifte.

Trotz des angerichteten Schadens von mehreren hundert Euro fuhr der Mann im Toyota weiter, ohne anzuhalten. Auch in diesem Fall laufen Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht. |cri

