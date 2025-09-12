PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bekannte bedroht und Auto gekapert

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der Bedrohung und Nötigung ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern. Dem 26-Jährigen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Freitag eine Bekannte im Stadtgebiet bedroht und dazu gezwungen zu haben, ihm ihre Autoschlüssel auszuhändigen. Dabei soll er auch eine Schusswaffe mit sich geführt haben.

Weil die Frau Hinweise geben konnte, wohin der Mann anschließend gelaufen war, konnten Einsatzkräfte den 26-Jährigen etwas später im Altstadtbereich stellen und ihn widerstandslos festnehmen. Die beschriebene Schusswaffe wurde zunächst nicht gefunden, dafür aber ein Messer, das im Hosenbund des Mannes steckte. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs, das der 26-Jährige unbefugt benutzte, konnte schließlich auch die Schusswaffe sichergestellt werden. Es handelte sich um eine sogenannte Softair-Waffe.

Der Verantwortliche stand zum Zeitpunkt seiner Festnahme deutlich unter Alkoholeinfluss. Laut Atemalkoholtest hatte er einen Pegel von 2,22 Promille. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

