Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer in der Nacht zu Freitag in der Danziger Straße einen Unfall gebaut. Der 28-Jährige krachte gegen 4 Uhr gegen ein geparktes Fahrzeug. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er auf den Unfall aufmerksam geworden war und den Eindruck hatte, dass der Unfallfahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Diesen Eindruck bekamen auch die eintreffenden Polizeibeamten, denn der junge Mann hatte eine starke Alkoholfahne. Ein anschließender Atemtest bestätigte den Verdacht: Das Gerät zeigte einen Wert von 1,01 Promille an.

Den ersten Ermittlungen zufolge war der 28-Jährige mit seinem VW Polo auf dem Weg in Richtung Merkurstraße, als er - vermutlich alkoholbedingt - die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Audi A6 prallte. Durch den Anstoß drehte sich der Polo um die eigene Achse und stieß auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen dort abgestellten VW Golf. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstanden Schäden; der Gesamtschaden wird auf 28.000 Euro geschätzt.

Der verantwortliche VW-Fahrer, der sich eine Prellung und eine Schürfwunde zuzog, wurde zwecks Blutprobe zur nächsten Dienststelle gebracht. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu. Auf seinen Führerschein wird er voraussichtlich einige Zeit verzichten müssen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

